24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2021 14:09
Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor. Üreticilerimiz fiyatlardan ve ürünün kalitesinden gayet memnun" dedi. Üretici Muhsin Kıyar ise, "Hasatların en zoru ve ağırı kestanedir. Ağaçtan düşüp beli kırılanlar, dikenli kestanenin gözüne gelmesinden dolayı kör olanlar bile var" ifadelerini kullandı.
Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira
Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira
İstanbul’da kadim medeniyetlere ait tarihi eserler yakalandı
İstanbul'da kadim medeniyetlere ait tarihi eserler yakalandı
Sarıyer’de evleri akrep ve fare bastı!
Sarıyer'de evleri akrep ve fare bastı!
Ek yerleştirmede kontenjanlar doldu!
Ek yerleştirmede kontenjanlar doldu!
İstanbullu Robinson Crusoe
İstanbullu Robinson Crusoe
Arda Yurtseven’in ölümü mercek altında!
Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında!
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Otomobil sektörünün “Mekanik cerrahı”
Otomobil sektörünün “Mekanik cerrahı”
Kemal Kuruçay’a veda
Kemal Kuruçay'a veda
Nişantaşı’nda yol çilesi
Nişantaşı'nda yol çilesi
Baba yumruğu öldürdü
Baba yumruğu öldürdü
Daha Fazla Video Göster