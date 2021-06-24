24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zonguldak’taki korkunç olayın perde arkası! Vinçten düşerek hayatını kaybetmişti! 400 TL için ölmüş

Zonguldak’taki korkunç olayın perde arkası! Vinçten düşerek hayatını kaybetmişti! 400 TL için ölmüş

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2021 15:12
Zonguldak'ta geçen yıl 6 Ağustos günü Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Vinçten düşerek hayatını kaybeden Burak Çavdar'ın (25) ölümüyle ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklardan H.Z. işin yapımı için 400 TL'ye anlaştıklarını belirterek, "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.
400 TL için canından oldu!
400 TL için canından oldu!
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
6 bacakla dünyaya geldi!
6 bacakla dünyaya geldi!
3 milyonluk gasp! Zanlıları adliyede
3 milyonluk gasp! Zanlıları adliyede
Bakın içinden ne çıktı
Bakın içinden ne çıktı
Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi
Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi
3 ilde sahte altın operasyonu
3 ilde sahte altın operasyonu
Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti
Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti
Bodrum'a Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi
Bodrum'a Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi
Meteoroloji'den güzel haber! İşte son durum
Meteoroloji'den güzel haber! İşte son durum
Camide hareketli anlar! Aniden içeri daldı
Camide hareketli anlar! Aniden içeri daldı
Aydın'da fırtına kabusu! Şehri yıkıp geçti
Aydın'da fırtına kabusu! Şehri yıkıp geçti
Daha Fazla Video Göster