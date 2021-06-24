Zonguldak’taki korkunç olayın perde arkası! Vinçten düşerek hayatını kaybetmişti! 400 TL için ölmüş

Zonguldak'ta geçen yıl 6 Ağustos günü Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas A., vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Vinçten düşerek hayatını kaybeden Burak Çavdar'ın (25) ölümüyle ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklardan H.Z. işin yapımı için 400 TL'ye anlaştıklarını belirterek, "Müştekiler vince çıkıncaya kadar ben Buğra'yı da İlyas'ı da tanımıyordum. 400 TL karşılığında ben E.K. ile anlaşmıştım" dedi.