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Zonguldak'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Zonguldak'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 20:29
Zonguldak'ta feci bir kaza yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
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