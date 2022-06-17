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Zonguldak’ta yengesine pusu kurdu silahla vurdu! Zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı

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Giriş: 17.06.2022 09:10
Zonguldak'ta aralarında husumet olan yengesine merdivende kurşun yağdırdı. Zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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