17 Haziran 2022, Cuma
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Zonguldak’ta yengesine pusu kurdu silahla vurdu! Zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı
Zonguldak'ta aralarında husumet olan yengesine merdivende kurşun yağdırdı. Zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.