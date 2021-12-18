Zonguldak'ta yemek siparişi götüren motosikletlinin minibüsün altında kaldığı anlar kamerada

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza saat ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.nin kullandığı motosiklet kavşaktan döneceği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Fikret L.'nin kullandığı minibüse çarptı. Çarpışma sonucu yola savrulan Emre Y., minibüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler Emre Y. için seferber olurken itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar tarafından el birliğiyle minibüs kaldırılarak altından çıkarılan Emre Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yerindeki araçların yol kenarına alınmasıyla trafiğe açıldı. Bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.'nin müşteriye ulaştırmak için taşıdığı paket kaza sonucu yola saçıldı.