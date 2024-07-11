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Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:23
Zonguldak'ta KOM ekiplerince düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonu, polis kamerasına yansıdı. Şüphelinin ruhsatsız silah ve fişeklerini kapı pervazına sakladığı ortaya çıktı.
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