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Zonguldak'ta yanmış ceset olayında şok detaylar

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Giriş: 12.11.2023 17:08
Güncelleme:12.11.2023 17:11
Ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen iki şüphelinin Nourtani'nin öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri, ocakta öldüğü iddia edilen Nourtani'nin hastaneye götürülmediği öne sürüldü. Talihsiz adamı yakmaya karar verdiklerinde ise bir işçinin "Yapmayın, öyle şey mi olur" diyerek yanlarından ayrıldığı, şüphelilerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı kameralarca tespit edildi. Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Nourtani'nin kaçak ocakta öldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak. Öte yandan, söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi. Cesedin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yer de göçertilerek ocak tamamen kullanıma kapatıldı.
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