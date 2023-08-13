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Zonguldak'ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

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Giriş: 13.08.2023 13:29
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet getirdi. Anne ve anneannesini baltayla katletti. Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlatan cani, kelepçelendi. İşte kan donduran olayın korkunç hikayesi..
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