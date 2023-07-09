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Zonguldak'ta toprak kayması! Zonguldak - İstanbul karayolu heyelan nedeniyle kapandı

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Giriş: 09.07.2023 13:27
Yağış sonrası Zonguldak'ta toprak kayması oldu. Heyelan nedeniyle Zonguldak - İstanbul karayolu ulaşıma kapandı.
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