Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş görenleri güldürdü | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sırasında ceza yememek için polisten saklanma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.