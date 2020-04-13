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13.04.2020

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş görenleri güldürdü | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sırasında ceza yememek için polisten saklanma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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