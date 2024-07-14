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Zonguldak'ta siber suç operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 01:03
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
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