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Zonguldak'ta sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo veren genç: Kilo verdiğime sevinemedim

DHA
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Giriş: 12.05.2021 12:47
Güncelleme:12.05.2021 12:53
Alaplı ilçesinde, sevgilisi kendisini beğenmeyince 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya kadar düşen Akın Türkoğlu (23), vücudundaki yağ sarkmalarından dolayı korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Türkoğlu yağlarından kurtulup, yaşamına devam edebilmek için destek bekliyor.
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