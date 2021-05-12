Zonguldak'ta sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo veren genç: Kilo verdiğime sevinemedim

Alaplı ilçesinde, sevgilisi kendisini beğenmeyince 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya kadar düşen Akın Türkoğlu (23), vücudundaki yağ sarkmalarından dolayı korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Türkoğlu yağlarından kurtulup, yaşamına devam edebilmek için destek bekliyor.