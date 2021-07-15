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Zonguldak'ta sel mağdurlarına destek! 104 haneye ödemeler başladı

İHA
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Giriş: 15.07.2021 14:20
Geçen hafta Zonguldak Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle derelerde suların taşmasıyla sel felaketi yaşandı. Afet sebebiyle zarar gören hane sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde geçen hafta yoğun yağış sebebiyle sel afeti meydana geldi. Afet sonucunda pek çok hane hasar aldı. Hasar gören 104 hane sahibine ödemelerin başladığını Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu açıkladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu açıklamasında, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Kaymakam Çorumluoğlu şunları söyledi:

'DEVLETİMİZ, VATANDAŞIMIZINYANINDA

"İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1500 lira hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3'er bin lirayı hesaplarına yatıracağız. Yine gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız. Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor."

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