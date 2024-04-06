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Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

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Giriş: 06.04.2024 16:55
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
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