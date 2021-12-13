13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zonguldak’ta otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı...

Zonguldak’ta otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 17:23
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası kameralara yansıdı. Otobüs sürücüsüne küfür ve hakaret ettiği iddia edilen sürücü hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İstanbul Yol ayrımı mevkide meydana geldi. İstanbul yol ayrımı mevkiine seyir halinde olan Nurullah Çatpınar'ın kullandığı halk otobüsü yol üstünlüğünün olmasına rağmen, kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ani fran yapınca arkasından gelen araç kendisine çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'a hakaretler etmeye başladı. Otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'ın durumu anlatmasına izin vermeyerek hakaretlerine devam eden araç sürücü ile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüs sürücüsü kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakarette bulunan otomobil sürücüne yumruk atarak yere indirdi. Yere düşen otomobil sürücüsü yediği yumruğun ardından ayağa kalkıp otobüs sürücüsüne saldırmak istedi ancak araya giren diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Vatandaşlar otomobil sürücüsünün aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Ölümden kıl payı kurtuldular
Ölümden kıl payı kurtuldular
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Masalsı yolculuk başlıyor
Masalsı yolculuk başlıyor
Avcılar’da tedirgin eden görüntü
Avcılar'da tedirgin eden görüntü
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Isırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı
Isırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı
Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı!
Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı!
Balık yerine çöp takılıyor
Balık yerine çöp takılıyor
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Daha Fazla Video Göster