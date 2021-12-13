Zonguldak’ta otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası kameralara yansıdı. Otobüs sürücüsüne küfür ve hakaret ettiği iddia edilen sürücü hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İstanbul Yol ayrımı mevkide meydana geldi. İstanbul yol ayrımı mevkiine seyir halinde olan Nurullah Çatpınar'ın kullandığı halk otobüsü yol üstünlüğünün olmasına rağmen, kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ani fran yapınca arkasından gelen araç kendisine çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'a hakaretler etmeye başladı. Otobüs şoförü Nurullah Çatpınar'ın durumu anlatmasına izin vermeyerek hakaretlerine devam eden araç sürücü ile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otobüs sürücüsü kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakarette bulunan otomobil sürücüne yumruk atarak yere indirdi. Yere düşen otomobil sürücüsü yediği yumruğun ardından ayağa kalkıp otobüs sürücüsüne saldırmak istedi ancak araya giren diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Vatandaşlar otomobil sürücüsünün aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.