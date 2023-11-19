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Zonguldak'ta okullar tatil edildi

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Giriş: 19.11.2023 18:48
Zonguldak'ta fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı yağış nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Zonguldak’ta okullar tatil edildi
Zonguldak'ta okullar tatil edildi
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