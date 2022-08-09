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Zonguldak'ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

DHA
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Giriş: 09.08.2022 11:25
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, komşuları Mert Serkan Lülleci'nin (24) bıçaklı saldırısında eşi Hacer Alkan'ı (55) kaybeden, kendisi de yaralanan Aydın Alkan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Apartman yöneticisi Aydın Alkan, Lülleci ile aidat ve apartmanın ortak kullanım alanlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, kendilerini ölümle tehdit ettiğini, apartmanın önünde sohbet eden eşinin bıçakla boğazını kestiğini söyledi. Çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade eden Alkan, merdivenin altına saklanan Lülleci'nin kendisine de saldırıp boynundan ve ensesinden yaraladığını söyledi.
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