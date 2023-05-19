Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

Kestane ağaçlarının kurumasına sebep olan gal arılarına karşı Zonguldak Orman Genel Müdürlüğü harekete geçti. Halk arasında “katil arı” olarak da bilinen bu tür için Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ekipler, biyolojik mücadele başlattı.