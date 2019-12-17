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17.12.2019

Zonguldak'ta ilginç olay! Domuz avında kazayla vuruldu|Video

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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