Zonguldak’ta iki araçta köpeği ezip yoluna devam etti...O anlar kamerada

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki araç sürücüsü, sokak arasında yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarparak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İlçenin Karamusa Mahallesi'nde yaşayan Olcay Kaya'nın köpeği yoldan karşısına geçmeye çalışırken önce bir otomobil çarptı. Köpeğe çarptığını fark eden sürücü yavaşlayarak bir süre köpeği dikiz aynasından izledi. Sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise yaralı köpeğin üzerinden geçerek durmadan hızlıca uzaklaştı. Köpek ise olay yerinde hayatını kaybetti.