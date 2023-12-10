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Zonguldak'ta heyelan faciası! Peş peşe ikinci toprak kayması | Zonguldak Valisi A Haber'e konuştu

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Giriş: 10.12.2023 01:31
Son dakika haberi... Zonguldak'ta illk heyelanda yıkılan müstakil evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatan ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye edilmeye başlandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Zonguldak Valisi, Osman Hacıbektaşoğlu, "Tüm ekiplerimiz teyakkuz halde" ifadelerini kullandı.
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