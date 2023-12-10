10 Aralık 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zonguldak'ta heyelan faciası! Peş peşe ikinci toprak kayması | Zonguldak Valisi A Haber'e konuştu
Son dakika haberi... Zonguldak'ta illk heyelanda yıkılan müstakil evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatan ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye edilmeye başlandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Zonguldak Valisi, Osman Hacıbektaşoğlu, "Tüm ekiplerimiz teyakkuz halde" ifadelerini kullandı.