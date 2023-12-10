Zonguldak'ta heyelan faciası! Acı haberler peş peşe geldi

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatırken, ilerleyen saatlerde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.