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Zonguldak'ta heyelan faciası! Acı haberler peş peşe geldi

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Giriş: 10.12.2023 11:46
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatırken, ilerleyen saatlerde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
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