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Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı

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Giriş: 24.11.2023 13:41
Zonguldak’ta Mendireğe çarpan Kafkametler adlı gemi batmıştı. Ekipler 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 4’e çıktı
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı
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