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Zonguldak’ta ev sahibi 6 aylık kiracının evini bastı! Yaşanan kavga kamerada

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 09:50
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süre önce zam yaptığı kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, çocuklarıyla birlikte evi bastı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Dairenin güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.
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