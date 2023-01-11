11 Ocak 2023, Çarşamba
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Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu
Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Önder Turhan, eşinin kaldığı evi basarak kayınpederi Nazım Şahin ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i tüfekle yaraladı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan 25 yaşındaki Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.