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Zonguldak’ta dehşette düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşinin babası ile annesini tüfekle vurdu

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Giriş: 11.01.2023 16:25
Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Önder Turhan, eşinin kaldığı evi basarak kayınpederi Nazım Şahin ile kayınvalidesi Ayşe Şahin'i tüfekle yaraladı. Daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle 8 ay cezaevinde kalan 25 yaşındaki Turhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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