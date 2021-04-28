28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zonguldak'ta çifte cinayete traktör kılıfı: Çalıştır silah sesi duyulmasın

Zonguldak'ta çifte cinayete traktör kılıfı: Çalıştır silah sesi duyulmasın

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 12:13
Güncelleme:28.04.2021 12:21
Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, cesetleri ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Serkan Akgul (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve Fatih Çilesiz (33) hakkında, 2'şer kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. İddianamede, Serkan Akgül'ün evde kendisine ait uyuşturucu maddeyi almakla suçladığı Salim Çatma'yı ayağından vurduktan sonra konuşmalarından korkup, öldürmeye karar verdiği anlatılarak, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum baba. Sen de traktörü çalıştır. Silah sesi duyulmasın" dediği, babasının traktörü çalıştırmasıyla iki işçiyi de vurarak öldürdüğü yer aldı.
Atlar zincire vuruldu iddiası
Atlar zincire vuruldu iddiası
Yerin 3 bin metre derinliğinden gelen şifa! Mucizevi etkileri var
Yerin 3 bin metre derinliğinden gelen şifa! Mucizevi etkileri var
Çöl sıcakları geliyor!
Çöl sıcakları geliyor!
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin lira maaş
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin lira maaş
Cinayete traktör kılıfı!
Cinayete traktör kılıfı!
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Sahurda turist dehşeti! Davulculara saldırdı
Sahurda turist dehşeti! Davulculara saldırdı
Bill Gates'e komşu olacaksınız
"Bill Gates'e komşu olacaksınız"
Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi
Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi
5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
"5 bin kişilik konser" deneyi sonuçlandı
Tam kapanmada camiler açık mı?
Tam kapanmada camiler açık mı?
Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Daha Fazla Video Göster