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Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

DHA
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Giriş: 19.04.2021 13:07
Güncelleme:19.04.2021 13:19
Ereğli ilçesinde 9 Aralık 2020'de Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Ufuk Özel isimli şahıs eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi 9 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Tutuklanan Ufuk Özel hakkında, 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çağla Çiçekçi, "Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten" dedi.
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
Dehşeti anlatan ifade: Yaşamak için camdan atladım
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