Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Ereğli ilçesinde 9 Aralık 2020'de Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Ufuk Özel isimli şahıs eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi 9 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Tutuklanan Ufuk Özel hakkında, 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çağla Çiçekçi, "Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten" dedi.