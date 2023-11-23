23 Kasım 2023, Perşembe
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Zonguldak'ta batan gemiden son yardım çağrısı
Son dakika haberleri... Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı ‘Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.