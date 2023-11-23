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Zonguldak'ta batan gemiden son yardım çağrısı

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Giriş: 23.11.2023 21:19
Son dakika haberleri... Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı ‘Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.
Zonguldak’ta batan gemiden son yardım çağrısı
Zonguldak'ta batan gemiden son yardım çağrısı
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