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Zonguldak’ta akılalmaz olay! Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

İHA
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Giriş: 29.09.2021 17:08
Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü, aracını tartıştığı kadının üzerine sürdü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan talihsiz kadın, refleksle ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobilin üzerine fırlattı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Acılık Caddesi mevkisinde yaşandı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ve bir kadın sözlü olarak tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma sonrası kadın olay yerinden hızla ayrıldı. Otomobil sürücüsü ise aracı kadının üzerine sürdü. Can havliyle park halindeki zabıta aracının arkasına saklanan talihsiz kadın, ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobile fırlattı. Otomobil sürücüsü ikinci kez kadının üzerine aracı sürmeye çalıştı. Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını, çevredeki bir vatandaş son anda çekerek kurtardı. Sürücünün arkasından bağırarak tepki gösteren kadının, polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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