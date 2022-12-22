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Zonguldak’ta 3 çocuk annesiz kaldı! Yenge katilinin savunması 'pes' dedirtti!

DHA
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Giriş: 22.12.2022 11:40
Zonguldak'ta bir kişi ağabeyiyle çıkan tartışmada araya giren yengesini tüfekle vurarak öldürdü. 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Derya Tunçdemir’i ölüdüren Ersin Tunçdemir’in, hazırlanan iddianamede 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Tunçdemir’in savunması ise ‘pes’ dedirtti.
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