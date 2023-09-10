Zonguldak'ta 150 yıllık çınar, cipin üstüne devrildi; araçtaki 3 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde 150 yaşında olduğu belirtilen çınar, park halindeki cipin üzerine devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, cipteki 3 kişi çevredekilerce kurtarıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. 150 yaşında olduğu belirtilen çınar, park halindeki 67 ABH 487 plakalı cipin üzerine devrildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, araçtaki sürücü Mehmet Yıldız (49) ile yanındaki kişilerin yardımına koştu. 3 kişi, cipin açılan kapısından ve camdan çıkarılarak kurtarıldı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Mehmet Yıldız, park için durdukları sırada bir ses duyduklarını ve ağacın devrilmesi sonucu cipin camından çıktıklarını söyledi.