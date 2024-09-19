Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde korkunç olay: Yakayım mı sizi?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde 3 yıl önce meydana gelen olay, hafızalardaki yerini koruyor. Şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan Gizem Elif Türk, dehşet veren olayın hemşire Önder E.'nin "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti.