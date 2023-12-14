Zirai İHA teknolojisi tarlalarda! Zamandan ve iş gücünden tasarruf

Zirai insansız hava araçları çiftçileri rahatlatıyor. Tarlalar bu cihazlarla ilaçlandı. Peki zirai İHA'nın tarım ürünlerine ne gibi yararı var? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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