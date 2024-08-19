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Zıpkınla balık avlama tutkusu sonu oldu

Zıpkınla balık avlama tutkusu sonu oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 13:10
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, deniz kıyısındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Zıpkınla balık avlamak için tüpsüz dalış yapan şahsın, sığ su bayılmasına yakalanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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Zıpkınla balık avlama tutkusu sonu oldu
Zıpkınla balık avlama tutkusu sonu oldu
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