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08.01.2020

Zincirlikuyu’da bir AVM içinde bulunan kafenin çatısı çöktü

Zincirlikuyu'da bir AVM’nin içindeki kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük panik yaşayan müşterilerden bazıları yaralandı. Şişli Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM ‘nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşterilerde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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