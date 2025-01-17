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Zincirleme kazada birbirine giren araçları zor ayırdılar!

Zincirleme kazada birbirine giren araçları zor ayırdılar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 21:05
Bartın Yukarıçarşı Havuzbaşı mevkisinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada, iki araç adeta birbirine yapıştı. Öndeki otomobilin arka tamponunda bulunan çekici (çekme) demiri, arkasından çarpan aracın ön tamponuna girdi. Maddi hasarlı kazada araçların yaptırılması konusunda anlaşan sürücülerden ikisi, araçlarını hareket ettiremedi. Sürücülerin çabalarına rağmen araçlar birbirinden ayrılmayınca kaza yerine kaporta ustası çağrıldı. Kaporta Ustası Cengiz Parıldar, yaptığı incelemede, karavan çekmek için otomobilin arkasına monte edilen kanca şeklindeki demirin, kaza anında arkadaki aracın ön tamponunun altındaki panele girdiğini belirledi. Çabalarına rağmen kancayı, otomobilden çıkartamayan usta, iş yerinden gerekli malzemeleri getirterek, yeniden araçları ayırma çalışmasına başladı. Usta Parıldar, önce aracın arka tamponunda yer alan çekici demirini söktü, ardından da kaza esnasında arkadaki aracın ön paneline saplanan kancayı çıkardı. Yarım saati aşan çalışmanın ardından araçlar yeniden birbirinden ayrıldı.
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Zincirleme kazada birbirine giren araçları zor ayırdılar!
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