25 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2025 01:08
Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunun Haliliye ilçesine bağlı kırsal Osmanbey Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 63 ADK 667 plakalı ve 46 PL 066 plakalı Opel marka otomobiller ile henüz plakası belirlenemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada Abdullah S. ve Mehmet A. otomobilde sıkışırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Zincirleme kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Tokat’ta gece başlayan yayla göçü böyle görüntülendi
Tokat'ta gece başlayan yayla göçü böyle görüntülendi
İstanbul müzakereleri ilk meyvesini verdi!
İstanbul müzakereleri ilk meyvesini verdi!
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama
Ralli yarışında korku dolu anlar!
Ralli yarışında korku dolu anlar!
Kep takan sevimli at 4 bin 500 öğrenci ile birlikte mezun oldu
Kep takan sevimli at 4 bin 500 öğrenci ile birlikte mezun oldu
Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
Cehennem Deresi’nde kum kekliği operasyonu
Cehennem Deresi'nde kum kekliği operasyonu
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
Kızılırmak Nehri’nin beslediği tarlalarda dron ile çeltik ekimi
Kızılırmak Nehri'nin beslediği tarlalarda dron ile çeltik ekimi
23 yıldır aranan katil zanlısı kuzeninin kimliğiyle yakalandı
23 yıldır aranan katil zanlısı kuzeninin kimliğiyle yakalandı
Daha Fazla Video Göster