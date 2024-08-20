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Zincirleme kazada ağır bilanço! Araçlar hasar gördü vatandaşlar yaralandı

Zincirleme kazada ağır bilanço! Araçlar hasar gördü vatandaşlar yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 21:39
İstanbul Küçükçekmece’de otomobille çarpışan hafif ticari araç park halindeki 3 araca daha çarptı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı.
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