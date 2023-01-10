10 Ocak 2023, Salı
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Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması ile ilgili, "Perakende sektörü destek veriyor, verecek. Daha da genişleyecek. Önemli olan buradaki şey, enflasyonla ilgili beklentiler kırılınca, son yaptığımız şeylerle beklentiler oldukça düşmüş." dedi.