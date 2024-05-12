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Zile şiddetli yağışa teslim oldu! Yollar göle döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 09:23
Sağanak sonrası Tokat'ın Zile ilçesinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü. İlçede suyun tahliyesi için yoğun çaba harcandı.
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