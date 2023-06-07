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Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 07.06.2023 15:09
Amasya'da 4 Haziran’da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıntıları A Haber Murat Onur aktardı.
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