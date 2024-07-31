31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2024 14:55
Kocaeli'de yaşayan zihinsel engelli Ramazan Baydar'dan (31) dünden bu yana haber alınamıyor. Aile, otogardan biletsiz şekilde bindiği otobüsle İstanbul'a gittiği öğrenilen Baydar'ın hayatından endişe ediyor.
Polis uygulamasından kaçan araç 2 polisi yaraladı
Polis uygulamasından kaçan araç 2 polisi yaraladı
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor
Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si polis, 3 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si polis, 3 yaralı
Gelini Haniye’ye böyle veda etti
Gelini Haniye'ye böyle veda etti
Kenan Işık için cenaze töreni düzenlendi
Kenan Işık için cenaze töreni düzenlendi
Kavgaya yangın söndürme tüplü müdahale
Kavgaya yangın söndürme tüplü müdahale
Şehre indiler...
Şehre indiler...
Veteriner hekim darp edilmişti, yeni görüntüler ortaya çıktı
Veteriner hekim darp edilmişti, yeni görüntüler ortaya çıktı
Büyük panik! Bina sakinleri kendilerini dışarı zor attı
Büyük panik! Bina sakinleri kendilerini dışarı zor attı
Namaz kıldırırken o sureyi okumuştu
Namaz kıldırırken o sureyi okumuştu
Gelengilerin çilek ve üzüm keyfi kamerada
Gelengilerin çilek ve üzüm keyfi kamerada
Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kriz geçirdi
Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kriz geçirdi
Daha Fazla Video Göster