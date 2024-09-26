26 Eylül 2024, Perşembe
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Zeytinyağı nasıl yapılıyor? Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte sofraya uzanan yolculuğu…
Soframızdan eksik etmediğimiz yemekte, salatada sık sık kullandığımız zeytinyağı tam bir sağlık dostu. Peki şifa kaynağı tükettiğimiz bu zeytinyağı nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan sonra soframıza geliyor? A Haber ekibi bu soruların yanıtı sizler için araştırdı...