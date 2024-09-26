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Zeytinyağı nasıl yapılıyor? Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte sofraya uzanan yolculuğu…

Zeytinyağı nasıl yapılıyor? Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte sofraya uzanan yolculuğu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 12:09
Soframızdan eksik etmediğimiz yemekte, salatada sık sık kullandığımız zeytinyağı tam bir sağlık dostu. Peki şifa kaynağı tükettiğimiz bu zeytinyağı nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan sonra soframıza geliyor? A Haber ekibi bu soruların yanıtı sizler için araştırdı...
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