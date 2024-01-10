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Zeytinyağı fabrikasında 2 tank patladı 50 ton zeytinyağı tarlaya aktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 16:49
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki 2 adet krom tank patladı, tonlarca zeytinyağı tarım arazisine aktı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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