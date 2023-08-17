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Zeytinlik yağması! CHP’li belediye zeytinlikleri katletti... Milyonluk villalara çöktü

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 09:04
Sözde çevreci geçinen CHP, kendi belediyelerinin zeytinlikleri imara açmasını görmezden geliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesi 4 yıl önce zeytinliklerle dolu iken, şimdi villa cennetine döndü. İmara açılan 226 hektarlık alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. Villaların çoğunun ise CHP’li isimler ve yakınlarına ait olduğu belirtildi.
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