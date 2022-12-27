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Zeytinburnu'nda vahşet! Tasmalı köpek yakılarak öldürüldü

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Giriş: 27.12.2022 10:33
Zeytiburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen bir köpek, dehşeti yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, zavallı hayvanı yakarak öldürdü. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf, suyla müdahale etse de köpek kurtarılamadı.
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