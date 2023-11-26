Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı! T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay servis dışı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından taşlı saldırı yapıldı. Atılan taş camı kırarak tramvayın içine düştü. Yolcular arasında panik oluşturan olayda yaralanan olmadı.