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Zeytinburnu'nda tekel bayisinin asma tavanı çöktü! Korku dolu anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 01:32
İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bayinin asma tavanı çöktü. İçeride bulunan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri hafif şekilde yaralandı. Tavanın çöktüğü anlar ve mahsur kalan 2 kişinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yanda iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Zeytinburnu’nda tekel bayisinin asma tavanı çöktü!
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