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Zeytinburnu’nda suçüstü yakalanan hırsızlara dayak

DHA
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Giriş: 21.12.2021 11:20
Zeytinburnu'nda, 4 daireden hırsızlık yaptıktan sonra yanındaki binaya girerken yakalanan şüpheliler, çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi iki kişi, binanın 4 dairesine teker teker girerek bir miktar para, cep telefonu ve kıyafet çaldı. Binadan çıktıktan sonra yakındaki başka bir binaya girmeye çalışan hırsızlar, çevredekiler tarafından yakalandı. Cadde üzerindeki esnaf ile vatandaşlar yakaladıkları hırsızları darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darbedilen hırsızlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Hırsızların darbedildiği anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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