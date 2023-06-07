07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zeytinburnu'nda silahlı kavga kamerada!

Zeytinburnu'nda silahlı kavga kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2023 10:59
Zeytinburnu'nda iddiaya göre M.H., iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada çıkan kavgada arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zeytinburnu’nda silahlı kavga kamerada!
Zeytinburnu'nda silahlı kavga kamerada!
Kayıp Zilal’in cansız bedeni bulundu
Kayıp Zilal’in cansız bedeni bulundu
Samsun’da sel sularından kaçma anı kamerada
Samsun'da sel sularından kaçma anı kamerada
Akıma kapılan gençten kahreden haber!
Akıma kapılan gençten kahreden haber!
432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı
432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı
Kıbrıs’ta dövülen Türk kızı A Haber’e konuştu
Kıbrıs'ta dövülen Türk kızı A Haber'e konuştu
Türk kızına ırkçı saldırı!
Türk kızına ırkçı saldırı!
İstanbul’da mahallelinin İSKİ isyanı!
İstanbul’da mahallelinin İSKİ isyanı!
Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı!
Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı!
Boğaz’ı kirleten gemilere ceza!
Boğaz'ı kirleten gemilere ceza!
Türk sanat camiası efsanesini kaybetti
Türk sanat camiası efsanesini kaybetti
Hırsızdan pes dedirten davranış!
Hırsızdan "pes" dedirten davranış!
Daha Fazla Video Göster